صورة نادرة للفنان رشدي أباظة وهو يقرأ القرآن

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"الخليج 365" من يبروت: نشر موقع FilFan صورة نادرة للفنان القدير الراحل رشدي أباظة في أواخر أيامه وهو يتلو القرآن من مصحف يحمله بين يديه، ويرتدي الجلابية وطاقية ‏على رأسه.‏

‎يذكر أن الراحل رشدي أباظة الذي توفى في يوليو 1980 بعد صراع مع سرطان الدماغ، كان قد تزوج عدة مرات أشهرها من الفنانة ‏سامية جمال، ورزق بابنة واحدة من زوجة أمريكية سماها قسمت ‏ورحلت عن عالمنا في يونيو 2019.‏



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