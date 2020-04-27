ظهور لحفيدات عادل إمام في "فلانتينو"

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"الخليج 365" من بيروت: شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "فلانتينو" ظهور حفيدتي عادل إمام من ابنته سارة. يذكر أن الفتاتين ناشطتين على تطبيق TikTok.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

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