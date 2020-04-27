مجدي الهواري يهاجم ياسمين صبري: "لاتصلح أن تكون فنانة"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: قام المخرج مجدى الهوارى بشن هجوم كبير على الممثلة المصرية ياسمين صبرى بسبب ادائها الباهت فى مسلسل "فرصة تانية" على حد تعبيره، واستعان بمقطع من مقابلة لها تتحدث فيها عن رأي الفنان الراحل محمود عبد العزيز بأدائها التمثيلي خلال عملها معه في مسلسل "جبل الحلال" وكانت نصيحته وقتها بترك التمثيل.

وعلق الهوارى على الفيديو قائلا : "واحنا نضم صوتنا لصوت الراحل" مشيرا للمخرج الراحل عمر عبد العزيز "حيث كان الاخير معترضا على أداء ياسمين .

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وتضامن معه الفنان عمرو عبد العزيز قائلا: وانا اضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه، ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء لكن والله والله والله التمثيل ده موهبه اسمه موهبه يعني ان الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل.

يذكر أن ياسمين صبري تقدم هذا العام بطولتها المطلقة الثانية في موسم دراما رمضان 2020، مع مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.