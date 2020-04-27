شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يشيد بـ" الاختيار ":" تعظيم سلام لكل من شارك فى هذه الملحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السيناريست تامر حبيب، عن إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، الذى يحكى عن سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، موجها رسالة شكر لكل أبطال العمل.

وكتب حبيب، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" يا كل من شارك في هذة الملحمة المصرية البديعة... تعظيم سلام عظيم، و شكر و تقدير و عرفان و امتنان... انا شديد الإعجاب و الإنجذاب و التأثر و العشق... بأتفرج علي الحلقة اكثر من مرة، و بأستني الحلقة الجاية اول ما الحلقة اللي بأتفرج عليها تخلص".

وتابع في رسالته، " بأتفرج بكل حواسي و مشاعري، الشحنة العاطفية جوايا بتوصل لأقصاها مع تيترات البداية، و بمجرد ان تقع عيني علي صورة احمد المنسي البطل، دموعي بتتلكك و بتبقي علي اهبة الاستعداد طول الحلقة، لا يتوقف إعجابي بذكاء التناول في كل مشهد".

Advertisements

واختتم تامر حبيب، رسالته قائلا:" مش عايز اذكر اي اسم من اسماء أصدقائي و زملائي المشاركين أمام أو خلف الكاميرا لأن الجميع بدون استثناء يستحق منتهي الإشادة شكراً، شكراً، شكراً و ميت مليون الف براڤو ".



تامر حبيب

ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.