بتعزف على منشر الغسيل.. ريا أبى راشد بفيديو من العزل المنزلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد متابعيها بفيديو جديد على تطبيق "تيك توك"، وهي تعزف على منشر الغسيل وكأنه جيتار، خلال العزل المنزلى الذى فرضه الخوف من تفشى فيروس كورونا علي الجميع، معلقة عليه :"البنت_جنت: الجزء التاني .. قولكن بشترك بتجارب أداء الموسم الجاي من أراب جوت تالنت".





و كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، عن عدة أشياء تفتقدها وتشتاق إليها خلال فترة العزل المنزلى التى يعيشها الملايين حول العالم، فى إجراء تحاول من خلال الحكومات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ونشرت ريا صورة قديمة لها من داخل صالة سينما، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأوضحت ريا أبى راشد، فى تعليقها على الصورة التى جلست فيها وحيدة داخل صالة السينما، حيث قالت فى تعليقها على الصورة: "الشاشة الكبيرة، وسحر الأفلام، ورائحة الفشار، وفرحة المشاهدة مع أشخاص آخرين.. أفتقد كل شىء كثيرًا وببساطة لا أستطيع الانتظار حتى أعود إلى السينما على أمل فى وقت قريب"، وسألت متابعيها، "شو آخر فيلم حضرتوه بالسينما قبل الأزمة؟ وأى فيلم ناطرين السينمات ترجع تفتح حتى تشوفوه؟".

ويشار إلى أن الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، كانت استغلت فترة العزل الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وتواجدها فى منزلها، بتصوير مقاطع فيديو ساخرة عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، ونشرها عبر حسابها باستمرار ومشاركتها مع متابعيها.

وظهرت أبى راشد، فى أحدث فيديوهاتها التى نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهى ترقص على ألحان أغنية My Heart Will Go On للنجمة العالمية سيلين ديون من فيلم تايتانيك، وتستخدم الاستشوار فى تحريك شعرها.

