شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تغازل زوجها بمناسبة مرور 14 عاما على أول لقاء جمعهما.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية سلمي حايك، بمناسبة مرور 14 عاما على أول لقاء جمعها بزوجها الفرنسي فرانسوا هنري بينو، الرئيس التنفيذي لشركة لكيرينج، ونشرت سلمى حايك البالغة من العمر 53 عاما، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها ووجهت له رسالة بمناسبة ذكرى اليوم الذي التقيا فيه لأول مرة، وظاهرا الزوجان الشهيرين في الصور وهما يرقصان معا بينما يحيهم الحضور في الحفل.

ووجهت سلمى حايك، رسالة رومانسية لزوجها بهذه المناسبة قائلة: " اليوم تمر 14 سنة منذ التقيت رفيقة روحي. بعد اختبار الوقت وحتى اختبار الحجر الصحي، أشعر بالسعادة لأنني وجدتك، وكلما اكتشفتك أكثر زاد حبي لك. ذكرى سعيدة اليوم، لقد مر 14 عامًا منذ التقيت بيدي. حتى بعد كل هذه السنوات ومحنة الحبس، أنا على دراية بكوني محظوظة لأنني التقيت بك. كلما اكتشفتك ، زاد حبي لك يا حبيبي".



سلمى حايك ترقص مع زوجها

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وكان آخر أفلام النجمة العالمية سلمى حايك هو فيلم Like a Boss، وقد طرح الفيلم في دور العرض حول العالم في 10 يناير الماضي، الفيلم من إنتاج شركة Paramount Pictures، من بطولة النجوم سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، ويدور العمل الجديد في إطار كوميدى، وانقسمت الإيرادات بين 17 مليون و 923 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و مليون و 61 ألف دولار حول العالم.

يدور فيلم Like a Boss حول صديقتين مقربتين منذ فترة طويلة تديران شركة مستحضرات تجميل خاصة بهما، لكن عندما تجدان أنهما مدينتان بآلاف الدولارات، تقرران قبول عرض من سيدة تدعى كلير لونا، والتى ستقوم بمساعدتهما فى الدخول لـ عالم الأزياء التجارية الكبيرة الكلاسيكية، وبالتالى تكتشف الصديقتان أن لونا شخصية شريرة أكثر مما يتصوران.

فيلم Like a Boss من بطولة بيلى بورتر وجنيفر كوليدج وآري جرينور وناتاشا روثويل وجيسيكا سانت كلير وكاران سونى، جنبا إلى جنب مع سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، الفيلم من إخراج ميجيل أرتيتا وقام بكتابة السيناريو كلا من سام بيتمان وآدم كول كيلى.