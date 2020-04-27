شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر و دياب الحلقه 3.. هل ينجح على ربيع ومصطفى خاطر توصيل 30 مليون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مسلسل عمر ودياب في الحلقة 3 التي عرضت بالأمس علي شاشتي ON والحياة أحداث كوميدية عديدة، وذلك بعدما تعرض الثنائي عمر (ربيع) ودياب (خاطر) لمواقف سيئة كالعادة، أبرزها حينما نجحا في توصيل 5 مليون جنيه لرجل أعمال (عبد الله مشرف)، إلا أنه توفي قبل التوقيع علي أوراق الاستلام مما تسبب في صدمة كبيرة لهما، وحاولا فيما بعد سرقة الأموال من خزنة رجل الأعمال إلا أنهما فشلا أيضاً.

ورغم هذا الفشل فقد تقبلت الشركة ما حصل وتفهم مدير الشركة أن الأمر خارج عن إرادة عمر ودياب، وبالتالي أسند لهما مهمة جديدة أكبر بكثير في نهاية الحلقة، وذلك بعدما أبلغ المدير الثنائي عمر ودياب بتكليفهما بتوصيل حقيبة تتضمن سبائك ذهب، وتقدر بـ 30 مليون جنيه.



عمرودياب

Advertisements

وبالتالي ما أن أعلن المدير عن المهمة الجديدة لـ عمر ودياب حتي فرح الثنائي واستعد متابعي الحلقة لمفاجأة أكبر قد تحصل خلال الحلقة 4 من مسلسل عمر ودياب الذى يقوم ببطولته النجمين على ربيع ومصطفى خاطر.

وكان النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، قد شارك خلال الساعات الماضية عبر حسابه على انستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.