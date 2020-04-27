شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ضيفة برنامج "أهل مصر" على سكاى نيوز.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة يسرا ضيفة علي برنامج "أهل مصر" الذى يقدمه الإعلامي سمير عمر، غدًا الثلاثاء، علي قناة سكاى نيوز العربية، حيث نشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، فيديو للإعلان عن الحلقة، معلقا عليه :" النجمة يسرا ضيفتي في الحلقة المقبلة من برنامج "أهل مصر" أدعوكم لمشاهدته الثلاثاء الثامنة بتوقيت القاهرة".



يسرا

وتشارك النجمة يسرا بالسباق الرمضاني الحالي بمسلسل "خيانة عهد"، إلى جانب عدد من النجوم، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و شهدت الحلقة 3 من مسلسل "خيانة عهد" التحفظ على أوراق حسابات مصنع الملابس الذي تمتلكه يسرا في المسلسل، وذلك بتهمة التهرب الضريبي، خيث تفاجأت يسرا بأن مدير الحسابات قدم الإقرار ولكنها متهمة بالتهرب بقيمة مالية تصل لملايين، وذلك بعد يوم واحد من شك مديرة المصنع في مدير الحسابات واتهامه بالسرقة.

يسرا لم توافق مديرة المصنع على اتهامها واعتذرت لمدير الحسابات إلا أن الأحداث أظهرت أنه بالفعل خائن ويضع يده فى يد خالد سرحان شقيق يسرا، ويتفق عليها للإيقاع بها، وذلك في الوقت الذي لا تتوقع فيه يسرا خيانة من شقيقها.

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ويبدو أن الأحداث ستظهر المزيد من الخيانة حيث قامت حلا شيحة شقيقة يسرا بحقن ابن يسرا بمادة مجهولة فيما استعانت بخالد سرحان لمدها بمزيد من المخدرات للسيطرة أكثر علي ابن يسرا.

ويبدو أن الأحداث ستكشف الكثير من التفاصيل، خاصة أن حلا شيحة وخالد سرحان اشقاء يسرا يحاولان الانتقام منها علي سبب لم يتكشف بعد للمشاهد.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.