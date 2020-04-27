شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر لـ إنجى علاء:"ينفع تعملولى روبوت واحد شبه زياد فى "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت مناقشة طريفة بين الكاتبة إنجى علاء و الفنانة آيتن عامر، بعد أن نشرت إنجى صورة مع " الروبوت" زين المطابق لشخصية يوسف الشريف في مسلسل النهاية، عبرحسابها على تويتر، و كتبت إنجى على الصورة، قائلة:" مع النسخة الروبوت من جوزي من كواليس النهاية".

لتدخل آيتن عامر وتطلب من إنجى تصنيع روبوت يشبه زياد في مسلسل " فرصة تانية"، قائلة:" ينفع تعملولى واحد شبه زياد و نفتح المسلسلين على بعض"، لترد إنجى عليها قائلة:" والله فكرة أصلا صعبانة عليا هخلي استاذ عمرو عبد الجليل يعملك واحد عشان يطلع مظبوط".



إنجى علاء

وفى الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" نجح الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ليوسف الشريف من صناعة إنسان آلى نسخة طبق الأصل من المهندس زين "يوسف الشريف"، وذلك بعد أن قرر مساعدة سهر الصايغ "صباح" في تجميع إنسان آلى شبيه بيوسف الشريف، ويبدأ بأجهزته في تصنيعه وإعادة رسم ملامحه، وينجح بالفعل ويحمل له وعيا وذكريات لشبيه يوسف الشريف، ويطلب منها أخذه لورشته لاستكمال صنعه ولكنه يشرح لها ما حدث زمان للروبوتات من مشاكل.

Advertisements



آيتن عامر و انجى علاء

ويحمل عمرو عبد الجليل في وجود "صباح" سهر الصايغ كل الملفات لعقل الروبوت الذي صنعه شبيها للمهندس زين ويحمل لها قصة رومانسية تجمعه مع صباح في عقل يوسف الشريف، ويشرح لها كيفية التعامل معه ويحذرها من عدة تصرفات، ويضع لها قواعد تسير عليها، ويؤكد لها أنه يمتلك قوة كبيرة ويضع له الخطوة الأخيرة وهو ملف الوعي، ولكن يوضح لها أنه لا بد ألا يراه أحد ولا يحتك به أي شخص غيرها، فهذه اتفاقات يلزمها بها .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.