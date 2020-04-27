شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى مغازلا زوجته فى عيد ميلادها: إنتٍ لسه زى ما إنتٍ قمر فى عينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان ايهاب فهمى بعيد ميلاد زوجته، على طريقته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من خلال فيديو يضم أجمل ذكرياتهما المصورة وعلى أنغام أغنية الهضبة عمرو دياب التى تقول "انتى لسه زى ما إنتى قمر فى عينى أحلى عمر دة اللى كان بينك وبينى ولما تيجى سيرتك فى الكلام بجرى واقول دى حبيبتى بنت الأصول".

وعلق إيهاب فهمى على الفيديو:"27 أبريل عيد ميلاد مراتى وحببتى وصحبتى عيد ميلاد أحن وأجمل هديه ربنا بعتهلى ضهر وسند ووش السعد و ضحكتى وفرحتى يمكن ربنا قابلنا متأخر لكن كله بوقته ياست الناس كلهم كل سنة وانتٍ طيبه ياقلبى وعقبال ١٠٠ سنه مع بعض العمر كله وربنا يجمعنا فى الاخره"

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فى سياق آخر يشارك الفنان إيهاب فهمي كضيف شرف فى مسلسل الاختيار" للنجم أمير كرارة والمعروض حالياً على قناة ON، حيث قال عن مشاركته فى العمل على فيس بوك:"لقد تشرفت أن أكون ضيفا فى مسلسل الأسطورة منسى مسلسل الاختيار، ورغم كرهى للجماعات الإرهابية وكل أهل الشر ولكن هذا هو دور الفن والفنان، على قدر كرهى لهم على قدر القدرة على توصيل شرهم وكره الناس لهذه الشخصيه، فعذرا لروح البطل منسى ولكل أرواح الشهداء آبطال مصر تحية لهذا العمل الأسطورى".

وأضاف فهمى:"شكرا لشركة سينرجى تامر مرسى، وشكرا الرائع دائما المخرج بيتر ميمى والسيناريست باهر دويدار، شكرا لنجم العمل أمير كرارة المنسى الأسطورة، والشاطر أحمد العوضي عشماوى، شكرا لكل الزملاء فردا فردا، شكرا لكل من قال كلمة أو حرفا فى هذا العمل، نجاح عظيم وكبير بإذن الله وألف رحمة ونور عليك يا شهيد وكل شهداء مصر".