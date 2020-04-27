شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يتحول لطفل يعانى من الصحيان بدرى للسحور .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان المطرب أحمد جمال، بفلتر التحويل للأطفال، على "سناب شات"، حيث تحولت ملامح أحمد جمال بشكل عام، وذلك ليعبر عن صعوبة الاستيقاظ لتناول وجبة السحور، حيث نشر أحمد جمال فيديو، لا يتعدى الـ ثوانى، يظهر فيه طفلا، لا يستطيع مقاومة النوم، وعلق "زمان لما كانوا بيصحوك للسحور"



احمد جمال طفلا

وكان أحمد جمال أحيا حفل أون لاين على انستجرام منذ عدة أسابيع دعماً منه لحملة خليك في البيت، والوقاية من الفيروس المستجد، ويقدم من خلالها عدد كبير من اغانيه، وقال جمال هنغني ونتكلم مع بعض لمدة ساعة جهزوا أسئلتكم والأغاني اللي حابين تسمعوها".

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أحمد جمال

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، .

وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع المناسب التى طرحت فيها، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.