شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تحتفل بعودة "أمريكان أيدول" بتحولها لـ "علبة مطهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة ذكية ومبتكرة، احتفلت المغنية العالمية كاتى بيرى، بعودة برنامج ""American Idol والذى سيظهر بشكل جديد يتناسب مع الأحداث، ومع تفشى وباء فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وهو ما عبرت عنه عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

كاتى بيرى، ظهرت فى "علبة مطهر" كبيرة، وهى تقوم بغسل يديها، حيث أرادت أن تذكر المتابعين بضرورى غل اليدين وأهمية ذلك للحفاظ على النظافة الشخصية ، من خلال زجاجة عملاقة من معقم اليدين مكتوبا عليه "أمريكان أيدول"، وعلقت "نحن فى "أمريكان أيدول" نبقيها نظيفة.. تابعوا الحلقة الأولى من منازلنا الليلة"



كاتى بيرى



كاتى

وكانت كاتى بيرى، شاركت جمهورها، مجموعة من الصور لها مع قطتها المدللة كيتي التي توفيت قبل عدة أيام وعبرت "كاتي" عن حزنها الشديد لفقدان قطتها التي تعتبرها صديقتها في جميع أمور حياتها السعيدة والحزينة، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونعتها قائلة: " هذا القط محبوب للكثيرين. للأسف ، أكملت كيتي حياتها التاسعة الليلة الماضية. أتمنى أن ترتاح في شرائح سمك السلمون ورز التونة في جنة النعناع البري. كيتي، شكرا على الحضن والرفقة على طول الطريق".

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري قد ألمحت خلال محادثة مع معجبيها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" إنها ستقيم في لاس فيجاس.