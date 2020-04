شكرا لقرائتكم خبر عن ألو يا فيفى.. آيتن عامر تغنى hello النسخة العربى على "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها مقطع فيديو طريف على تطبيق "تيك توك"، والذى تظهر فيه وهى تغنى أغنية hello للنجمة العالمية Adele، لكن آيتن أدت الأغنية بنسختها العربية التى تدور كلماتها حول الفنانة فيفى عبده، مستخدمه بعض العبارات التى ترددها فيفى فى حديثها مثل "خمسة أمواه" و"اسكوزمى".

@aytenamer_official ##اسكوزمى و ##خمسة_امواه ##فيفي_عبدة ???? ##ايتن_عامر♬ original sound - ablafahitaa

النسخة العربية من أغنية hello كانت بمثابة تحدى جديد على تطبيق "تيك توك"، حيث انتشرت بصورة كبيرة عبر التطبيق الشهير، وقلدها عدد كبير من مستخدمى "تيك توك"، ومن بينهم آيتن عامر، التى قالت فى الفيديو الجديد: "ألو يا فيفى.. خمسة هاور يو خمسة أمواه.. قوليلى يا فوفه عاملة إيه.. احكيلى باقتك إيه يا حبيبتى النت فى مصر مش حمل اللى إنتى بتعمليه.. انسى شويه انستجرامك اللى أنتى مبرطعة فيه.. ألو خشى نامى.. اسكوزمى النت بطئ مش عارفة أنا اطمن على مامى".





ويشار إلى أن كلمات الأغنية الأصلية hello للنجمة العالمية Adele، هى:

Hello, it's me

I was wondering if after all these years you'd like to meet

To go over everything

They say that time's supposed to heal ya

But I ain't done much healing

Hello, can you hear me?

I'm in California dreaming about who we used to be

When we were younger and free

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet

There's such a difference between us

And a million miles

Hello from the other side

I must've called a thousand times

To tell you I'm sorry

For everything that I've done

But when I call you never

Seem to be home

Hello from the outside

At least I can say that I've tried

To tell you I'm sorry

For breaking your heart

But it don't matter, it clearly

Doesn't tear you apart anymore

Hello, how are you?

It's so typical of me to talk about…