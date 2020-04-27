شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد الرومانسية تسيطر على الحلقة الرابعة من مسلسل "الفتوة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت مشاهد الرومانسية وبداية قصة حب بين كل من "ليل" - مي عمر- و"حسن الجبالي" - ياسر جلال - فكل منهما يتذكر نظرات الآخر له وكلامه في مشهد يعد أهم مشاهد الحلقة بعد مشاهد أكشن من قبل "عزمي" شقيق ليل.

كانت "ليل" قد اعترفت لوالدها وأخوها بأن من أنقذها من الخطف هو الملثم وترشد والدها وأخوها عن المكان الذي اختطفت فيه وفي مشهد رومانسي نجد ياسر جلال يتذكر كلام "ليل" وهي تتذكر أيضا كلامه وملامحه ونظرات عينيه لها ويدور بداخل عقلها نبؤة العرافة لها بان هناك فارس سينقذها ثم يتزوجها .



مي عمر في الفتوة

"عزمي" احمد صلاح حسني "شقيق" ليل" ورجاله يتوجهون لمكان خطف شقيقته ويقوم باقتحامه وضرب وتعذيب كل الموجودين فيه ويعتذر مجدي فكري لسكر فتقول له:ارحمنا فلم يأتينا منك الا الخراب .

يحلم حسن الجبالي " ياسر جلال " بوالده وهو يبحث عنه في مولد بعد قتله ويستيقظ علي ابنته التي تقوم بعد استيقاظه بصب الماء له وتجهز له والدته أنعام سالوسة طعام الإفطار ويطلب من ابنته ان تجلس معه ويقوم بوضع الطعام في فم ابنته وأمه التي تطلب منه ان تخرج معه لتذهب الي الحارة معه ويغلب علي المشهد الكوميديا بتعليقات إنعام سالوسة ومناغشتها لسكان الحارة ولكل من تقابله .

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مجدي فكري يخطف مي عمر

وفى نفس الحلقة تعترف جميلة لنداشة بأنها طردت من الحارة منذ فترة وتعترف لها بخوفها من عزمي وإنها لم تحبه مطلقا وانها تحب حسن الجبالي وفجأة يطرق الباب ويأتي أحد رجال عزمي ويطلب منها الرجوع للحارة .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة .