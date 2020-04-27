شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يسخر من ردود أفعال متابعيه بعد صناعته للروبوت..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم عمرو عبد الجليل من ردود أفعال متابعيه بعد الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، والتي ظهر به وهو يصنع روبوت لشخصية "زين"، ليرد قائلا :" ياجماعه انتو بتبعتولي عاوزين تعملو روبوت انتو عبط".



عمرو عبد الجليل

كما شارك بصورة مع نجله "جلال"، معلقا عليها :" جلال إبني حقيقي مش روبوت".





وتصدر النجم عمرو عبد الجليل تريند تويتر، بعد ظهور شخصية "الريس عزيز" الذى يجسدها في مسلسل النهاية، واحتل هاشتاج باسمه المركز الثانى في قائمة الأكثر تداولا في التريند المصرى.

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وتغزل المتابعين في تلقائيته و أداءه المتميز، منبهرين بتمثيله في مسلسل النهاية، وجاءت التعليقات كالتالى،" دايما متميز ومختلف وليك مكانك وأدائك الخاص بيك..واللي ميقدرش حد يقربله ...عمرو عبدالجليل..ممثل بدرجة قدير أقنعنا بأنه يقدر يمثل أي دور بمنتهي الروعة بجد شابوه كل يوم بيثبت إنه فنان يستحق كل الإحترام شابوه مبدع دائما ...كوميدي دائما ..استاذ دائما فنان تلقائي بشكل فظيع مش بيحضر كلام وكانه بيمثل بالفطره الواحد بيفرح فعلا لما يشوف له اى فيلم او مسلسل".

وفى الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" نجح الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ليوسف الشريف من صناعة إنسان آلى نسخة طبق الأصل من المهندس زين "يوسف الشريف"، وذلك بعد أن قرر مساعدة سهر الصايغ "صباح" في تجميع إنسان آلى شبيه بيوسف الشريف، ويبدأ بأجهزته في تصنيعه وإعادة رسم ملامحه، وينجح بالفعل ويحمل له وعيا وذكريات لشبيه يوسف الشريف، ويطلب منها أخذه لورشته لاستكمال صنعه ولكنه يشرح لها ما حدث زمان للريبوتات من مشاكل.

ويحمل عمرو عبد الجليل في وجود "صباح" سهر الصايغ كل الملفات لعقل الروبوت الذي صنعه شبيها للمهندس زين ويحمل لها قصة رومانسية تجمعه مع صباح في عقل يوسف الشريف، ويشرح لها كيفية التعامل معه ويحذرها من عدة تصرفات، ويضع لها قواعد تسير عليها، ويؤكد لها أنه يمتلك قوة كبيرة ويضع له الخطوة الأخيرة وهو ملف الوعي، ولكن يوضح لها أنه لا بد ألا يراه احد ولا يحتك به أي شخص غيرها، فهذه اتفاقات يلزمها بها .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.