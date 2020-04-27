ملحن دعاء "مركب حياة" لمحمد شاهين يكشف لـ"الخليج 365" عن كواليسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

بمناسبة شهر رمضان طرح المطرب محمد شاهين دعاء بعنوان "مركب حياة" عبر صفحته بموقع يوتيوب، وهو من كلمات سارة سعيد وألحان وليد سامى وتوزيع عمرو الخضرى وإخراج محمود بومبو .

الملحن وليد سامي، قال لـ"الخليج 365"، في تصريح خاص: "الفكرة بدأت قبل بداية شهر رمضان بأيام ،وبالاتفاق مع الفنان محمد شاهين ،بدأت والشاعرة سارة سعيد العمل على الكلمات واللحن، وبعد الاستقرار على الموزع عمرو الخضري لتوزيعها، تم تسجيلها الأربعاء الماضي".

ويقول الدعاء: "رب البشر مايجيبش شر الشر من ضعف النفوس، شرع القلوب تملى الجيوب تصبح يادوب عبد الفلوس، غميت ضمير وبقيت أسير أعمى البصيرة ومش بصر، ناسي أن علام الغيوب رزاق وده سر القدر، ترتيب الهي وكلنا في مركب حياه، تسعي القلوب ترسى برضاه لبر النجاه، عدل الميزان تكسب ماتخسر لو تتوب، هتقول يارب تلاقي صفحة بدون ذنوب، رحلة وسنين واخداك لفين يا اللي أنت تابع للهوى، صفي النوايا أرمي التكال على كل حال ده رضاه دوا، دنيتنا إيه غير فترة بكرة تعدي والباقي العمل، وتضيق دروب الكون ويفضل ربنا وحده الأمل ."