نبيل الحلفاوي ينتقد عمليات نفخ الشفاه: "أتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه يحزن على قيام بعض الفنانات بتغيير ملامحهن بعمليات التجميل.

وكتب: "نفسي أعرف مين اللي أدخل في روع كثير من فناناتنا الجميلات كبارا وصغارا، أن تورم الشفايف من شروط الجمال، بزعل بجد وأتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها".

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وردا على أحد متابعيه، قال: "المصيبة يا أستاذ أن الشابات بيعلموا كدة برضو، وباء من نوع آخر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ومن إخراج محمد أسامة.