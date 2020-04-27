تراند اليوم : شاهد.. سهير رمزي تصدم الجمهور بعدد زيجاتها وإجهاضها 3 مرات



وضعت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، التي تقدم برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس"، الفنانة سهير رمزي في موقف محرج، عندما ذكرتها بموقف رفضت الأخيرة الرد عليه.

وقالت إيناس الدغيدي :" فاكرة الراجل اللي كان داخل عليكي في وجود جوزك ووقتها وشك جاب ألوان واتكسفتي واتضايقتي؟"، الأمر الذي تسبب في إحراج سهير رمزي رافضة الحديث عن هذا الموقف أو توضيحه.

وقالت "رمزي" خلال حلوها ضيفة في البرنامج، باكية إنها أجهضت نفسها 3 مرات وندمت على ذلك، مشيرة إلى أن ": الشغل والشهرة والنجومية خدوني من الأمومة، وحسيت بندم اللحظة دي لما ماما توفت، وأنا ناقصني حاجات كتير بعد وفاة ماما".

وكشفت طريقة اختيار زوجها قائلة:" أنا كنت بتجوز الراجل اللي بيعجبني وكان مبدأي دائما في الحياة إننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بقى"، مشددة أنها لم تُقبل على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

وأكدت سهير رمزي، أنها تزوجت مرات كثيرة ابتعدت فيها عن الزواج العرفي، حيث كانت كل زيجاتها شرعية، لافتة إلى أن أقصر مدة زواج لها كانت لمدة عام وكانت من الفنان محمود قابيل.