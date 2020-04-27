بالفيديو.. محمد عدوية يطرح "اقبل دعائي" على يوتيوب

طرح المطرب محمد عدوية دعاءً دينيًا يحمل اسم "اقبل دعائي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يشار إلى أن دعاء "إقبل دعائي" كلمات إسلام فتحي، ألحان إسماعيل عبده. Advertisements جدير بالذكر أن المطرب محمد عدوية طرح أخيرًا أغنية خاصة بمكافحة فيروس أغنية خاصة بمكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع الفنانة جنات تحمل اسم "أبطال بلدنا"، ألحان عزيز الشافعي، كلمات تامر حسين، توزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج ياسر حسنين.

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