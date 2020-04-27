بالفيديو- عنزة وسام حنا تستعرض مهارتها

ميرنا وليد - بيروت - يستمرّ الممثل اللبناني ​وسام حنا​ في فيديواهات تجمعه بعنزته "زورو" التي يربيها في منزله، ويقوم بتدريبها على أداء الحركات البهلوانية ويجعلها تتنقّل من كرسي لآخر.

وعلّق وسام حنا على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "قريباً السيرك العالمي بقيادة زورو والله بتشرشر فهم".

ويشار الى أن وسام حنا يعرض له في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسلين الأول مسلسل "سرّ" يؤدي فيه دور الثري الذي يخطط لقتل خاله وسرقة ثروته والثاني "بردانة أنا" يؤدي فيه دور الضابط.

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