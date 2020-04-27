- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة وعارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، كاتي برايسعن أنها تخضع للعلاج بعد ان تعرضت للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح خلال سفرها الى جنوب أفريقيا .
وشرحت سبب خضوعها لجلسات نفسية وقالت: "السبب الذي جعلني أذهب إلى هناك هو أنني احتجزت تحت تهديد السلاح وتعرضت للاعتداء الجنسي".
ووصفت كاتي ما تعرضت له أنه "شبيه بفيلم رعب. رجل كبير أخذ يصرخ في وجهي، وأقسمت بإعطائه كل شيء. لكنه كان يلمسني في الأسفل".
وتابعت: "أمسكت وسادة ووضعت نفسي أمام الأطفال في محاولة حمايتهم بانتظار رصاصة تضربني. اعتقدت أنني سأموت. قالت الشرطة إنها معجزة لم يقتلونا".
وختمت مشيرة الى أن ما حصل شكل صدمة قوية على ابنتها التي لم يعد يُسمح لها الآن بالذهاب إلى أي مكان بمفردها بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تتعرض لاعتداء جنسي تحت تهديد السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.