ياسمين عبد العزيز تغازل أحمد العوضى بعد عرض "الإختيار"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الممثل المصري أحمد العوضي من خلال مسلسل "الاختيار"، مع الممثل المصري أمير كرارة، بشخصية الإرهابب هشام عشماوب، ويتناول المسلسل قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي.

ونشر العوضي صورة من أحد مشاهده في مسلسل "الاختيار"، لتنهال عليه التعليقات الإيجابية من متابعيه، ولفتت الممثلة المصرية ياسمين عيد العزيز بتعليقها على صورته كاتبة: "my man" أي "رجلي"

لم يتوقف تعليق الفنانة ​ياسمين عبد العزيز​ عند هذا الحد، بل قامت بالرد على معجبة من معجبات العوضي، والتى غازلته قائلة: "نفسي فيك"، لترد عليها ياسمين غاضبة "نعم؟"

يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة ON بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم، وآخرين، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



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