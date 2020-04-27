نداء شرارة تخصّ الجمهور يومياً في رمضان بدعاء جديد

ميرنا وليد - بيروت - قررت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ أن تخصّ الجمهور يومياً خلال شهر رمضان المبارك بدعاء جديد، وهو المشروع الذي عملت عليه خلال فترة الحجر المنزلي الذي تقديه حالياً لتفادي إنتشار ​فيروس كورونا​.

وقد قامت بتسجيل هذه الأدعية من داخل حجر منزلها في الأردن عبر الهاتف بحسب الإمكانيات التقنية المتوفرة، وأطلت إلى اليوم ثلاثة هي:

الدعاء الأول كان بعنوان "أدعوك يا مولاي"، ويقول "ادعوك يا مولاي الحاحا وحبا وترضعا وخشيتآ ومهابتآ وبرًا وتسليمًا بأن تجعل هذا البلاء لنا قربا منك ووصلا وصفاءآ لقوبنا وتجعلنا من عبادك الذاكرين".

الدعاء الثاني بعنوان "يا قاضي الحاجات" ويقول "اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات أغفر لنا واعفو عنا وفرج همومنا واشرح صدورنا وحقق امالنا وأسعد قلوبنا في الدنيا والاخره".

والدعاء الثالث بعنوان "اللهم إني أسألك" ويقول " اللهم اني أسألك يا رفيع الدرجات يا منزل البركات يا فاطر الأرضين والسماوات أسألك يا الله يا من ضجت إليك الاصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات حاجتي عليك لا تبخل علي في دار البلاء اذا نسيني اهل الدنيا والاهل والغرباء واعفوا عني ولا تأخذني بذنوبي برحمتك يا ارحم الراحمين".

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