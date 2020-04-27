خاص الفن-مجيد الرمح يكشف عن جديده الفني.. وهكذا يقضي فترة الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان اللبناني ​مجيد الرمح​ انه يقضي فترة الحجر المنزلي في قريته بدنايل في البقاع، وتابع انه يتخذ كل الاحتياطات ويلتزم بالاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة ب​فيروس كورونا​.

وعن جديده الفني قال مجيد أنه لديه 4 اغنيات جديدة، اثنتان منها فيهما الكثير من الفرح تليقان بحفلات الزفاف والملاهي الليلية، واثنتان اخرتان وصفهما انهما "لونه الغنائي"، وينوي تصوير الاغاني عند انتهاء أزمة كورونا التي نمر بها.

واكد ان الاغنيتين الجاهزتين كليا بين الأربعة أغاني المذكورة، هما اغنية "يا ريت" كلمات شريف ترشيشي والحان زاهر حرب وتوزيع زاهر حرب، وأغنية "يا امي شو كذابة" كلمات مراد ابو الزور والحان مراد أبو الزور وتوزيع عامر منصور.

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