- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ميرنا وليد - بيروت - يقع بعض المخرجين بأخطاء اخراجية يلاحظها المشاهد فتصبح سيرة على كل لسان وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي اما اللافت في موسم رمضان هذه السنة ظهور العديد منها منذ الحلقات الاولى.
ففي مسلسل فلانتينو بطولة عادل امام رأى المشاهدون ان العلم المصري تم رفعه بالمقلوب في مباراة كرة قدم
في مسلسل البرنس يجسد محمد رمضان شخصية ميكانيكي وفي احد المشاهد يتسلم سيارة من أحد الزبائن لتصليحها من نوع "هيونداي أكسنت"، إلا أن السيارة اختلفت نوعيتها تمامًا عندما عاد صاحبها ليتسلمها بعد تصليحها لتصبح "هيونداي إلنترا"
في مسلسل لعبة النسيان تضع دينا الشربينيطفلها الا ان المستغرب هو ان الطفل الذي ولدته اكبر من عمره
في مسلسل فرصة ثانية ظهرت ياسمين صبري برموش لاصقة وواضعة على وجهها مستحضرات التجميل بعد تعرضها لحادث ونقلها الى المستشفى
في مسلسل سوق الحرير حددت الفترة الزمنية في 1945 وظهر في احدى المشاهد منشور معلق في الضيعة لفيلم فاطمة لأم كلثوم، والمشكلة أن الفيلم تم عرضه في 15 ديسمبر من عام 1947
كانت هذه تفاصيل خبر أخطاء إخراجية بالجملة في البرنس وفلانتينو ولعبة النسيان وفرصة ثانية وسوق الحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.