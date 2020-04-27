أخطاء إخراجية بالجملة في البرنس وفلانتينو ولعبة النسيان وفرصة ثانية وسوق الحرير

ميرنا وليد - بيروت - يقع بعض المخرجين بأخطاء اخراجية يلاحظها المشاهد فتصبح سيرة على كل لسان وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي اما اللافت في موسم رمضان هذه السنة ظهور العديد منها منذ الحلقات الاولى.

ففي مسلسل ​فلانتينو​ بطولة ​عادل امام​ رأى المشاهدون ان العلم المصري تم رفعه بالمقلوب في مباراة كرة قدم

في مسلسل ​البرنس​ يجسد ​محمد رمضان​ شخصية ميكانيكي وفي احد المشاهد يتسلم سيارة من أحد الزبائن لتصليحها من نوع "هيونداي أكسنت"، إلا أن السيارة اختلفت نوعيتها تمامًا عندما عاد صاحبها ليتسلمها بعد تصليحها لتصبح "هيونداي إلنترا"

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في مسلسل ​لعبة النسيان​ تضع ​دينا الشربيني​طفلها الا ان المستغرب هو ان الطفل الذي ولدته اكبر من عمره



في مسلسل ​فرصة ثانية​ ظهرت ​ياسمين صبري​ برموش لاصقة وواضعة على وجهها مستحضرات التجميل بعد تعرضها لحادث ونقلها الى المستشفى



في مسلسل ​سوق الحرير​ حددت الفترة الزمنية في 1945 وظهر في احدى المشاهد منشور معلق في الضيعة لفيلم فاطمة لأم كلثوم، والمشكلة أن الفيلم تم عرضه في 15 ديسمبر من عام 1947