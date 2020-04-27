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مع حلول شهر رمضان المبارك بدأ النجوم العرب تقديم أجمل عبارات المعايدة لجمهورهم بقدوم الشهر الفضيل مع أطيب التمنيات بالصحة والطمأنينة للأمة العربية أجمع:
هذه معايدات النجوم العرب بحلول شهر رمضان 2020:
النجمة نجوى كرم نشرت فيديو عبر حسابها في انستقرام متمنية للأمة العربية رمضان كريم ومعايدة مباركة للجميع.
النجم راغب علامة نشر صورته على انستقرام على شكل بطاقة معايدة بحلول الشهر الفضيل وعلق بالقول: " هلّ علينا شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير واليُمن والبركة والصحّة وراحة البال سائلين الله أن يمنّ علينا بالفرج والرحمة، وأن يكون رمضان نافذةً للأمل بغدٍ مشرق، وأن نلتقي مجدّداً على الفرح والحب والسعادة."
من نجمات الخليج نشرت النجمة شيماء علي بطاقة معايدة على انستقرام وعلقت بالقول : "مبارك عليكم الشهر حبايبي وان شاءالله كل سنه تعودونه لا فاقدين ولامفقودين .. رمضان".
النجمة السورية شكران مرتجى أيضاً عايدت جمهورها العربي من خلال باقة معايدة على انستقرام وعلقت بالقول: " فعلاً هالسنة رمضان غير كل عام وأنتو بخير رمضان كريم ونحنا بنستاهل يارب ينعاد عليكم بالصحة والرزق واللمة الحلوة الله يسعد قلب الجميع وبالتوفيق لكل الزملاء والفنانين السوريين والعرب والنجاح أتمناه لكل الأعمال."
النجم صابر الرباعي عايد جمهوره بحلول شهر الصيام المبارك من خلال بطاقة معايدة على انستقرام.
النجمة يارا نشرت صورتها بإطلالة العباية الرمضانية وعايدت جمهورها بالشهر الفضيل وعلقت بالقول: " رمضان كريم للجميع ان شاءالله هالشهر بيكون خير وبركة وصحّة وأماااااااان يا رب على الجميع وما تنسوا خلّيكم بالبيت."
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