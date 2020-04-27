حلا شيحة تتعرض للسخرية والانتقادات بسبب شكلها بعد عمليات التجميل

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:12 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” من بعض مششاهدها في مسلسلها الجديد ” خيانة عهد ” التي تشارك في بطولته مع الفنانة ” يسرا ” .

وأشار المتابعون إلى تغير كبير في شكل حلا شيحة خاصة في شفتيها يرجع إلى عمليات التجميل التي قامت بها .

حيث قالوا أن هذه التغييرات التجميلية من جراء حقن الفيلر والبوتوكس بدت واضحة جدا وأدت إلى ظهورها وهي تعاني من أجل التعبير خلال كلامها في مشاهدها .