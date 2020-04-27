كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:12 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” من بعض مششاهدها في مسلسلها الجديد ” خيانة عهد ” التي تشارك في بطولته مع الفنانة ” يسرا ” .
وأشار المتابعون إلى تغير كبير في شكل حلا شيحة خاصة في شفتيها يرجع إلى عمليات التجميل التي قامت بها .
حيث قالوا أن هذه التغييرات التجميلية من جراء حقن الفيلر والبوتوكس بدت واضحة جدا وأدت إلى ظهورها وهي تعاني من أجل التعبير خلال كلامها في مشاهدها .
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تتعرض للسخرية والانتقادات بسبب شكلها بعد عمليات التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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