كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:12 مساءً - خرجت الفنانة ” ميس حمدان ” بتصريحات صحفية لها في التعليق الأول لها بعد قرار إيقاف عرض إعلانها الجديد الخاص بشركة ” قطونيل ” المصرية للملابس الداخلية والذي بدأت الشركة في تنفيذه بداية من يوم أمس الأحد .
وذلك بسبب ما أثاره من جدل واستياء بين المتابعين بسبب كلامه ومشاهده وظهرت مطالب رسمية من البرلمان المصري بعدم عرضه .
فقالت ميس حمدان إنها تحترم قرار إيقاف عرض الإعلان على الشاشات .. وإنها بعد غضب البعض من الإعلان طلبت من الشركة المنتجة حذفه حتى لا تتغير صورتها أمام المشاهدين الذين اكتسبتهم طوال السنوات الماضية بسبب فنها الدرامي والغنائي .
وأضافت : ” حذفت الإعلان من كل حساباتي للحفاظ على إسمي وشكلي أمام الجمهور المصري والعربي .. ولا أحب أن أصل للجمهور المصري بشكل خاطئ ” .
كما أكدت ميس على أنها ليست في حاجة للانتشار ولم تقدم الإعلان من أجل إثارة الجدل .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ميس حمدان بعد حذف إعلان ” قطونيل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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