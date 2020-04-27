كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:12 مساءً - نشرت ناشطة من كوريا الشمالية سلسلة من التغريدات تدعى ” ييونمي بارك ” صاحبة كتاب ” في سبيل العيش .. مسيرة فتاة من كوريا الشمالية نحو الحرية ” كشفت من خلالها عن مفاجأة بخصوص زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” .
خاصة في ظل التقارير التي انتشرت عنه في الفترة الأخيرة حول وضعه الصحي وتدهوره وأخرى عن وفاته .
لتؤكد ييونمي بارك في تغريداتها بأن زعيم كوريا الشمالية ليس مريضا أو توفى بل أنه مختبئ منذ بداية شهر إبريل الجاري خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وأكدت الناشطة بأن الفيروس متفشي في كوريا الشمالية على عكس إدعاءات زعيمها بعدم وجود إصابات في البلاد .
وأشارت إلى أن كيم جونغ أون ترك شعبه يواجه الموت بينما هو يختبئ .. مشيرة إلى أنه سيظهر قريبا ليؤكد أن الجميع كاذب ..
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة سياسية تفجر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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