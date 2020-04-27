كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:12 مساءً - نشر مركز عمليات العاصمة الروسية ” موسكو ” لمكافحة فيروس كورونا مقطع فيديو وثقه كبير أطباء مستشفى ” فيلاتوف ” في موسكو ” فاليري فيتشوركو ” لمصابي الفيروس بها .
وذلك لإقناع المشككين بخطورة الوضع الناجم عن تفشي المرض وردع الناس وإجبارهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .
ويظهر في مقطع الفيديو أسرّة المرضى وهي مرصوصة إلى جانب بعضها البعض وهم تحت تأثير أجهزة التنفس الاصطناعية .. كما ظهر الطاقم الطبي الذي تحصن باللباس الأبيض تجنبا لانتقال العدوى .
وأشار فاليري فيتشوركو إلى أن عدد المرضى قد ازداد بشكل كبير في الفترة الأخيرة .. وشهد قسم العناية المركزة تدفقا كبيرا للمرضى الشباب الذين متوسط أعمارهم 40 عاما وكثيرا منهم جاء في وضع خطير للغاية تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي .
وأكد الطبيب على ضرورة الالتزام بقواعد العزل .. وفي حال ظهور أعراض المرض يجب اللجوء إلى مراكز العلاج في أسرع وقت ممكن وعدم المماطلة والتعويل على زوال الوعكة .
يذكر أن موسكو تعد أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا .. فقد تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 42 ألفا أي نحو نصف إصابات البلاد منها 404 حالات وفاة و3175 حالة شفاء .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو صادم يوثقه طبيب روسي لمصابي فيروس كورونا من داخل أحد المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.