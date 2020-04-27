مفاجأة في عيد ميلاد جيجي حديد خلال الحجر المنزلي

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Apr 27, 2020
احتفلت عارضة الازياء جيجي حديد بعيد ميلادها الـ 25 وسط عائلتها وبحضور حبيبها المغني زين مالك وذلك خلال الحجر المنزلي في منزلها في ولاية بنسلفانيا.
في التفاصيل، شاركت “حديد” المتابعين عبر حسابها على انستغرام، ببعض اللقطات وذلك من احتفالات عيد ميلادها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الحجر المنزلي، والتي تضمنت ظهورًا مع صديقها زين مالك.
وكتبت جيجي حديد بما معناه: “كان أحلى يوم الاحتفال بعيد ميلادي 25 مع عائلتي في الحجر الصحي، الذين جعلوه خاصًا جدًا بالنسبة لي، جنبًا إلى جنب مع كل الحب الذي شعرت من جميع أنحاء العالم.. شكرًا للجميع على رسائل عيد الميلاد، وكل الذين احتفلوا معي بالأمس”.
نذكر ان الكاميرات كانت قد رصدت جيجي حديد مع زين مالك في منتصف يناير 2020، بعد عودتهما الى بعضهما بعد 10 أشهر على انفصالهما رسمياً، حيث احتفلت جيجي بعيد ميلاد زين في أحد المطاعم.
نذكر ان “حديد” انفصلت عن “مالك” مطلع عام 2019 بعد قصة حب قوية بينهما بدأت أواخر 2015، وأعلنا علاقتهما بالظهور معًا في حفل Met Gala في مايو/أيار 2016، إلا انهما انفصلا عدة مرات خلال فترة المواعدة.
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