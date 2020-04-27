على ما يبدو ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان “مشغول بالها” على زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون وذلك بعد تضاربت الأخبار بشأن صحته على مدى اليومين الماضيين.

وقد شاركت “كردشيان” المتابعين على حسابها الخاص على موقع تويتر بإعادة تغريدة نجمة تلفزيون الواقع روكسي سولاتي، التي عبرت فيها عن رغبتها الشديدة في معرفة حقيقة الأنباء المتعلقة بزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، لتعلق “كردشيان” على التغريدة قائلة: “أنا أيضاً”.

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نشير أن الراديو الرسمي لكوريا الشمالية قد أفاد صباح الأحد بقيام “كيم يونغ أون” بشكر عمال وموظفين كوريين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون” في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي، بحسب ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.

يذكر أن تكهنات عدة أثيرت بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 إبريل.

إلا أن تقارير جديدة ألمحت في وقت مبكر الأحد أن قطار كيم شوهد متوقفًا في محطة القيادة في مدينة ونسون المحببة لقلب الزعيم يومي 21 و23 إبريل/نيسان. ما يعزز تقارير سابقة أشارت إلى احتمال تواجده في منتجع من أجل التعافي بعد عملية جراحية في القلب.