لأول مرة حلا شيحة بإطلالة جريئة تثير الجدل

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Apr 27, 2020
تعرضت الممثلة حلا شيحة لهجوم عنيف من قبل المتابعين وذلك بعدما نشرت صورة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني “خيانة عهد”، حيث ظهرت فيها وهي تستعرض جسدها بفستان شفاف.
لم تمر الصورة مرور الكرام، حيث عبّر بعض المتابعين عن صدمتهم من جرأة حلا شيحة خاصة انها كانت محجبة وخلعت الحجاب في عام 2019 وعادت إلى المجال الفني بعد أعوام طويلة من الاعتزال.
مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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