صالح الجسمي لمخرج "أم هارون": حياة الفهد سددت عنك 20 ألف درهم..عيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، هجومًا على المصري محمد العدل مخرج مسلسل "أم هارون"، الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، حيث ردّ نسبه نجاح العمل لنفسه وأنه السبب في تصعيد المسلسل للتريند في 5 دول عربية خليجية.

وقال صالح الجسمي في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر": "استوقفني اليوم الكلام اللي كاتبه المخرج المصري محمد العدل عن مسلسل (أم هارون) ووصوله للتريند في خمس دول خليجية".

وتابع صالح الجسمي قائلًا: "مع احترامي لمصر والفنانين المصريين، يا سيدي الفاضل هذا المسلسل الخليجي الذي حبيت تضرب فيه، وترد على كلام الفنانة القديرة حياة الفهد، أنت أساسًا ما لك فضل أبدًا، ومن ثم الفنانين الخليجين، بذلوا المستحيل لإنجاح المسلسل، والقامات الكبيرة وأولهم الفنانة حياة الفهد".

وأردف "الجسمي" قائلًا: "أنت حبيت تهمش دور النجوم الخليجيين، وتنسب الفضل لنفسك، وأنت ما كملت المسلسل وخرجت في نصفه الأخير، ولا تنكر فضل الفنانة حياة الفهد التي ساعدتك في مركز شرطة دبي وسددت عنك 20 ألف درهم، عيب والله عيب، وهنا في الخليج ما أحد يعرفك".

وكان المخرج محمد العدل قد احتفل بتصدر المسلسل للتريند في العديد من الدول العربية، وكتب "العدل" في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي أنا عارف طبعًا إن إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمال خليجية أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت علي أي مسلسل خليجي".

وأضاف مخرج مسلسل "أم هارون" قائلًا: "بس أحب أعرفكم إن أخوكم مسلسله trend رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية تحيا مصر وفنانينها".

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من جهة أخرى أطلق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، رسالة جديدة جاءت تزامنًا مع الضجة التي أحدثها مسلسل "أم هارون"، حيث حاول استغلال بعض الرسائل التي يطلقها متابعون للمسلسل ويوجهون هجومًا لليهود قائلًا إن كل الردود الكارهة تؤكد أننا اليوم لسنا شعبا مغلوبا على أمره يستغيث بالآخرين.

وكتب أدرعي عبر حسابه على "تويتر": "الخلاصة التي نخرج منها بعد كل الردود الكارهة لليهود أثناء بث مسلسل #أم_هارون هي أن اليوم لسنا شعب مغلوب على أمره يستغيث بالآخرين".

وأضاف قائلًا: "وإنما دولة عاقدة العزم على النضال من أجل سلامة وأمن مواطنيها، #إسرائيل هي الضامن الوحيد ألّا يستطيع مطلقي هذه الشعارات تحقيق أحلامهم القبيحة أبدًا".

ويسلط مسلسل "أم هارون" الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من كتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

يُذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.