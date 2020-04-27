سهير رمزي: إجهاضي 3 مرات سبب لي عقما.. وملامحي وراء أدوار الإغراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبرت الفنانة المصرية سهير رمزي عن ندمها الشديد بسبب إجهاضها لأكثر من 3 مرات، الأمر الذي سبب لها عقمًا نهائيًا منعها من الإنجاب على الإطلاق، مؤكدة أنها شعرت بهذا الندم بعد وفاة والدتها وشعورها بالوحدة.

وأضافت سهير رمزي، في مقابلة متلفزة أنها تزوجت أكثر من مرة، موضحة أن أطول زواج لها استمر لمدة عام واحد وكان من الفنان محمود قابيل، نافية زواجها عرفيًا من أي شخص بالقول: "عمري ما إتجوزت عرفي ولا جرأ حد يطلب مني العرفي".

وعن أدوار الإغراء قالت سهير رمزي: "جمالي هو السبب المخرجون كانوا يشاورن عليا ويقولوا سهير هتعمل إغراء عشان ملامحها والإغراء نفسه مش عيب"، كما قالت عن خلع الحجاب: "في الفترة الأخيرة حسيت إني مش مقتنعة واتفاجئت برد الفعل الصادم رغم إني قلعته على مراحل مش على طول ابتديت بالقصة ثم البونيه ومع ذلك اتعرضت لهجوم".

وعن حقيقة زواجها من عمر الشريف، تابعت: "لما عملت المذنبون أعجب عمر الشريف بشكلي وطلب مقابلتي وبالفعل عزمته في البيت مع أصدقائه واتصورنا لكن فوجئنا بالإعلام تاني يوم بيقول دول إتجوزوا رغم إنه نفى وأنا نفيت".

وأضافت أن سبب طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوي لم يكن بسبب الخيانة، مؤكدة أنها لم تتعرض لخيانة علنية بل دائمًا الطلاق يكون بسبب سوء التفاهم بين الشخصين وليس كما تردد.

Advertisements

وتمنت سهير رمزي تجسيد دور والدة ياسمين صبري في أي عمل درامي قائلة: "هي أنا في شبابي وأتمنى أعمل دور والدتها هي ومنه شلبي"، مؤكدًة أنها لا تمانع مشاركة محمد رمضان في عمل درامي يكون قريبا منها.

ونفت سهير رمزي زواجها عرفيًا من الفنان نور الشريف، مؤكدة أنه صديق ولا تربطها به أي علاقة عاطفية بل إنها شاركته في عدد من الأفلام الناجحة.

يُذكر أن سهير رمزي اعتزلت التمثيل في تسعينيات القرن الماضي، وفي تصريحاتها التي أدلت بها بعد سنوات من ارتدائها الحجاب كانت دائمًا ما تؤكد على أن ما ترتديه ليس حجابًا بشكله الصحيح ولكنه احتشام والتزام وشاركت سهير رمزي في عدد من الأفلام الناجحة بينها: "البنات عايزة إيه، والمذنبون وحتى لايطير الدخان".