حفيدتا هيفاء وهبي تتقنان التمثيل.. هل تقتحمان عالم الشهرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد قررت إقحام ابنتيها في عالم الشهرة، الأمر الذي قد يقودهما إلى التمثيل أسوة بجدتهما.

وبهذا الصدد، شاركت فياض عبر حسابها في إنستغرام فيديو لابنتيها رهب ودانييلا، لتكشف أنهما تستعدان لنشر فيديوهات تمثلان من خلالهما الشخصيتن الشهيرتين "بكيزة وزغلول".

في البداية، نشرت فياض صورة للفتاتين وعلقت عليها: "متحمسين تشوفوا أول فيديو بكرا؟؟ ما بتتخايلوا ادي ضحكنا #بكيزة_وزغلول #رهف_ودانيلا #رمضان2020"، موجهة تحية إلى الفنانة المصرية إسعاد يونس التي قدمت شخصية زغلول في العمل.

لتعاود بعدها وتنشر فيديو لابنتها دانييلا وهي تقلد الشخصية مُعلقة: "وهيدا أول فيديو احضروا للآخر لتعرفوا شو الشي اللي دانيلا ما قدرت تدفع حقوا لحتى قالت خلص بدي بس الثوم كل الحب لصاحبة السعادة اللي خلتنا نعشق مسلسل بكيزة وزغلول".

وتفاعل جمهور فياض مع الفيديو مُعلقين أنه من الواضح أن الطفلتين ورثتا موهبة جدتهما هيفاء وهبي، وأنه من الممكن أن تصبحا في نفس شهرتها عندما تكبران، لا سيما أنهما ورثتا أيضًا جمال والدتهما وهي نسخة طبق الأصل من والدتها هيفاء.

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فيما كان السؤال الأبرز لماذا لم توجه فياض أي تحية للفنانة القديرة سهير البابلي التي جسدت دور بكيزة في المسلسل، وقال البعض إن السبب قد يكون عدم وجود حساب لها في إنستغرام، وأن هدف فياض إظهار ابنتيها.

بينما علق آخرون أنه كان من الأجدر على زينب فياض أن توجه تحية لسهير البابلي لمجرد التقدير ليس أكثر.

يُشار إلى أن زينب هي ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، إلا أنها عاشت وترعرعت عند والدها وعمتها، بعيدا عن والدتها بسبب ظروف غير معروفة.

وبقيت زينب بعيدة عن الأنظار والإعلام لفترة طويلة جدًا، إلّا انها مؤخرًا قررت الظهور وبشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها كونت قاعدة جماهيرية كبيرة وقائمة طويلة من المعجبين.

وتلفت زينب الأنظار إليها دائما، ربما للشبه الكبير الذي ورثته عن والدتها هيفاء وهبي، وبالرغم من عدم حديثها عنها أو التعليق على أي خبر يخصها، إلا أنه دائمًا ما يتم ربط أي تعليق أو تلميح بهما، والتساؤل إلى متى ستبقى علاقتهما بدون ود خاصة أن وهبي أصبحت لها الآن حفيدتان.