دينا الشربيني: لما بخاف عمرو دياب بيطمني.. وعنده نظرة ما بتخيبش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عن رأي الهضبة عمرو دياب، في مسلسلها "لعبة النسيان" الذي تنافس به في ماراثون رمضان الجاري، قائلة: "دايمًا بيدعمني ولما ببقى خايفة بيطمني، وكمان هو صريح جدًا ولو حاجة معجبتوش بيقولي عليها ودي طبيعة عمرو في الشغل".

وأضافت دينا الشربيني في تصريحات متلفزة قائلة: "بثق في رأيه جدًا حتى في الحياة الشخصية في رأيه في الناس وبثق فيه أكتر في الشغل وبسأله في كل حاجة وعنده نظرة دايمًا ما بتخيبش .. هو مبسوط أوي بيا وبردود أفعال الناس".

ونفت دينا الشربيني أن يكون هناك علاقة بين مسلسلها "لعبة النسيان" وفيلم "الليلة الأخيرة" مردفًة: "مفيش مقارنة بين فيلم فاتن حمامة والمسلسل ومش زيه وملوش أي علاقة أنا بموت في فاتن حمامة بس المسلسل ملوش علاقة بفيلمها".

وعبّرت دينا الشربيني عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على العمل منوهة: "أنا مبسوطة جدًا عشاني وعشان فريق العمل لإنهم تعبوا جدًا في الظروف الراهنة".

وشددّت على أنها تحب القيام بأدوار بها "ساسبنس"، كما قدمت سابقًا في مسلسل "زي الشمس" منوهة أن هذه الأدوار مصدر اهتمام المصريين وهو ما يجعلها تعشق هذه النوعية من الأعمال مدللة على ذلك بأن المصريين يحبون دائمًا الكلمات المتقاطعة ومن هنا فنوعية المسلسلات تجذب الجمهور.

وبيّنت قائلة إن كل نوع من أنواع الدراما لها جمهورها سواء الكوميدي أو الرومانسي إلا أنها تفضل الأعمال التي تعتمد على "لغز" لأنها الأكثر جذبًا.

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وأشارت إلى صعوبات كثيرة واجهتها في مسلسل "لعبة النسيان" موضحة أن الدور مركب جدًا خاصة مع عودة الذاكرة للبطلة "رقية" على مدار الحلقات، وتابعت: "اعتماد البطلة على القيام بدور به عدة شخصيات .. كنت مخضوضة من شكل الشخصية المركبة لكن العمل حلو".

وأكدت أن تصوير العمل مستمر في ظل أزمة فيروس كورونا وأوضحت: "كنا في حالة ترقب حتى انتهاء القائمين من اعتماد الإجراءات الاحترازية .. موضوع كورونا طبعًا مخوفني وببقى مرعوبة وأنا نازلة ولو أن الخيار بيدي لكنت توقفت عن استكمال التصوير ولكننا ملتزمين مع القناة".

مسلسل لعبة النسيان ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية المشوقة وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يُذكر أن دينا الشربيني تخوض ثالث بطولاتها المطلقة في موسم رمضان للعمل الثالث على التوالي، وذلك بمسلسل "لعبة النسيان" وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها في المسلسل أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، وغيرهم.