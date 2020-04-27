الجمهور يربط قصة حب ياسمين عبدالعزيز في "ونحب تاني ليه" بأحمد العوضي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبل الجمهور الحلقة الجديدة من مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بكثير من الإعجاب والإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصعد العمل إلى صدارة مواقع البحث بعدما أصبح حديث الجمهور، فمع توالي الأحداث وعرض حلقة بعد الأخرى يتبين أن المشاهد التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز حدثت لها في واقعها.

ومن خلال مشهد طلاقها من شريف منير في المسلسل نجد أن هذا حدث وتم طلاقها في الواقع من زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، ثم بدأت قصة حبها مع الفنان كريم فهمي في المسلسل وهو ما حدث في الواقع خلال الفترة الماضية بالفنان المصري أحمد العوضي وإعلانهما الارتباط والاعتراف بحبهما لبعضهما.

وأصبحت المشاهد التي ظهرت فيها ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنان المصري كريم فهمي، حديث الجمهور بسبب الرومانسية والغزل في بداية قصة الحب بينهما، ويأتي تعارف ياسمين على كريم بعد طلاقها من زوجها "عبد الله" الذي يجسد شخصيته الفنان المصري شريف منير.

وبحسب المتابعين الذين أشادوا بالمشاهد الرومانسية ومسلسل "ونحب تاني ليه" وتصنيفهم له على أنه مسلسل قوي هذا الموسم، فإن كريم فهمي يظهر في المسلسل كـ"شاب" صغير تمناه المتابعون عوضًا لياسمين عبدالعزيز عن الحياة الصعبة التي عاشتها مع زوجها السابق في المسلسل وأنه كان يتعامل معها بلا مبالاة وعدم تقدير.

وتطرق آخرون إلى الإشادة بأداء ياسمين عبدالعزيز وأن ظهورها جاء من خلال عمل يليق بها، بالمقابل تواصل الهجوم على الرجال في المسلسل بسبب مشاهد شريف منير مع "غالية" ياسمين عبدالعزيز والتي رآها الكثيرون مهينة إلا أن هذه الفئة قالت إن ياسمين أثبتت أن الحب لا يقف على أحد وأن المرأة تستطيع أن تتخطى حاجز الطلاق.

وغرّد متابع: "#ونحب_تاني_ليه الله يسد نفسك يا أخي .. فيه احد يطلق ادميه وهي توها صاحيه من النوم وجه بيد على الفم وهي مبسوطة ياروحي تحسب بيتأسف لها .. صدم عيشتها وطلقهاوجه غير مستمتع ياانها امها بتشمت فيها شماتة".

وأضافت مغردة: "نركز مع ياسمين عبد العزيز يا جماعة، جمالها قمة في الرقي والبساطة، تمثيلها طبيعي وتلقائي وبتعرف تلبس اللي يناسبها ويناسب أدوارها وتعرف تطلع من غير مكياچ في أي مشهد بكل ثقة، وصلت بعد سنين من الأعمال الحلوة خطوة خطوة مش صعود مفاجئ دورها في مسلسل #ونحب_تاني_ليه رائع جدا بجد".

Advertisements

وكتب أحد الحسابات: "ياسمين ابتدت تغير جلدها بطريقة رهيبة برافوو #ونحب_تاني_ليه"، بينما أضافت أخرى: "غالية، هو أنا هينفع أشوفك تاني؟ مش عارفة ..لأ هشوفك .. #ونحب_تاني_ليه خطفها حتة خطفه وخطفني معهاها الحقيقة".

وأشارت أخرى: "مّا أنا بصيت عليها كده أنت عارف لمّا تبص على واحدة كده وتشدّك وتخلّيك تمشي وراها وأنت مش حاسس هو كان كده#ونحب_تاني_ليه"، وأردفت أخرى: "#ياسمين_عبد_العزيز عاملة مسلسل حلو أوي وحقيقي هي وكريم دخلوا قلبي من أول لقاء واضح حيكون مسلسل حلو #ونحب_تاني_ليه".

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تاني ليه" عدة أحداث حيث قابلت ياسمين عبدالعزيز "غالية"، كريم فهمي "مراد"، في حفل عيد ميلاد صديقتها، ليعجب بها من النظرة الأولى، وهو يقول لها: "هنتقابل تاني يا غالية؟".

وبدأت القصة وهما يتبادلان نظرات الإعجاب وتعارفا على بعضهما بعضا، وعندما ذهب كل منهما إلى منزله ظل يفكر في الآخر، فيما بحث "مراد"، عن صفحتها عبر "فيس بوك" لإضافتها إضافة إلى بحثه عن اسمها على غوغل كونها مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، ووجد خبر طلاقها من زوجها "عبدالله".

وظل "مراد" طول الحلقة يبحث عنها في محاولة للتقرب منها، ليذهب إلى مكان عملها، ويدور حديث بينهما، وتخبره أنها مهندسة ديكور وخريجة فنون جميلة، بينما تكشف الأحداث أن "مراد"، كان خطيب تارا عماد، وهي صديقة "غالية".

يُذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وبدرية طلبة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.