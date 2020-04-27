إنجي علي تستضيف تامر حبيب فى برنامج فنان من البيت الاثنين

تستضيف الإعلامية إنجي علي، اليوم الإثنين، فى "برنامج فنان من البيت" السيناريست تامر حبيب على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الخامسة والنصف مساءًا.

ويتحدث تامر حبيب عن ذكرياته فى رمضان وأهم طقوسه فى رمضان وعن أهم الأعمال الذى قدمها فى شهر رمضان الكريم.

الجدير بالذكر أن إنجي علي، أستضافت أمس الفنانه نجلاء بدر، من منزلها وتحدثت عن شهر رمضان الكريم وعن أهم أعمالها فى شهر رمضان 2020.

كما أستضافت فى الحلقه الثانيه كابتن حازم إمام وفى الحلقه الأولى ولأول مره على محطه وراديو نجوم FM الفنانه مايا دياب التى عبرت عن سعادته فى ظهورها فى برنامج فنان من البيت مع الإعلاميه إنجي علي.

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