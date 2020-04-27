"لعبة النسيان" لدينا الشربيني يتصدر قائمة الأكثر رواجاً على تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: احتفت الفنّانة المصرية دينا الشربيني بتصدر مسلسل "لعبة النسيان"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً، على موقع "تويتر" خلال فترة عرض ثاني حلقاته، والتي تتزامن يومياً مع إحدى ساعات الذروة، بالنسبة للعديد المسلسلات التلفزيونية، التي تتنافس على الفوز بأكبر عددٍ من المشاهدين في رمضان.



وحظي أداء الشربيني على نحو خاص، بإشادات العديد من المتابعين، الذين غردوا تحت وسمٍ يحمل اسم المسلسل.

وعددت إحدى المتابعات "أسباب تخليك تشوف مسلسل "لعبة النسيان"، من وجهة نظرها.



كما بدأت التكهنات تدور حول حقيقة فقدان "رقية" الذاكرة، حيث تدور أحداث مسلسل "لعبة النسيان" حول سيدة تفقد ذاكرتها، بعد تعرضها لحادثة، وتستيقظ من غيوبتها طويلة، لتجد نفسها متهمة بالخيانة، والتسبب بمقتل زوجها الذي تحب.

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وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث، قالت الممثلة الشابة إن موسيقى مسلسل "لعبة النسيان"، التي تحمل بصمة عمرو دياب وشركة "ناي"، علقت في ذاكرتها من أول استماع، وهي أكثر ما يعجبها في المسلسل.

وأضافت أن عمرو دياب يدعمها ويطمئنها عندما تكون خائفة، وهو من جهة أخرى صريح جدا إذا لم يعجبه شيء ما، وكشفت أنه سعيد جداً بالحلقات التي عرضت من المسلسل حتى الآن، وبردود الفعل تجاه المسلسل والموسيقى.



لعبة النسيان سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي، وأسماء جلال، وهديل حسن، وأسماء أبو اليزيد (ضيفة المسلسل)، مع ظهور للطفل أحمد حاتم، ومريم الخشت.