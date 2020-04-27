ناصر القصبي يثير إستياء المغردين على تويتر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: واجه الفنّان السعودي ناصر القصبي، انتقادات على موقع "تويتر" بسبب ما اعتبره متابعون تهكماً على "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في ثاني حلقات مسلسله الكوميدي "مخرج رقم 7"، الذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك.

ويظهر القصبي في مقطعٍ متداول من الحلقة، وهو يلمحّ لزميله في العمل بطريقة ساخرة عن جهة معينة قائلاً: "الي كانوا موجودين أول... الي كانوا يخوفون من أول... الي ما عاد صاروا موجودين..".

الأمر الذي اعتبره متابعون سعوديون على "تويتر"، إشارة ساخرة "للمطاوعة"، أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ووجهوا انتقادات لاذعة للقصبي. وذهب البعض إلى المطالبة بمحاسبة نجم الكوميديا السعودية على "إساءته للهيئة".

وانتقد آخرون وزير الإعلام السعودي لأنه يتغاضى عن "إسقاطات" القصبي على "الهيئة" في أعماله.

Advertisements

وبالمقابل هناك من دافع عن ناصر القصبي، ودعا إلى إيقاف "الهجوم الأعمى" عليه. ولكن انتقادات بعض المتابعين السعوديين على "تويتر"، تجاوزت الجدل حول تناول القصبي لـ "الهيئة"، إلى انتقاد مسلسله "مخرج رقم 7" ككل، واتهامه بالوقوع في فخ التكرار.

وهذا ما أشار له مقال رأي نشر في صحيفة "الرياض" السعودية، تحت عنوان "مدرسة ناصر القصبي... غير فنية"، تساءلت فيه الكاتبة: " لماذا يصر ناصر القصبي على تقديم مواهب لا تربطها بالتمثيل أي علاقة، هل هذه مناشدة من ناصر شخصياً للجمهور حتى يتوقف عن اعتباره مدرسة؟! هل هو اعتراف صريح بأن الأمر لا يتجاوز المجاملة؟!"، على حد تعبيرها.

ويجسد ناصر القصبي في مسلسل "مخرج رقم 7"، شخصية "دوخي"، الموظف الحكومي، المسؤول عن استلام الشكاوى في المؤسسة التي يعمل بها، لنشاهد من خلال ما يمر به في يومياته العائلية والمهنية، وعبر مجموعة "اسكتشات" كوميدية: "المستجدات التي يشهدها المجتمع السعودي."