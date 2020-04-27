مسلسل النهاية ليوسف الشريف يغضب إسرائيل

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"الخليج 365" من بيروت: أبدت وزارة الخارجية الإسرائيلية غضبها من مسلسل “النهاية” للفنان يوسف الشريف، بسبب أحد مشاهد الحلقة الأولى من العمل الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، وتوقع زوال إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان نقلته صحيفة “جورازليم بوست”، يوم الأحد، بأن ما جاء في المسلسل أمر “مؤسف وغير مقبول على الإطلاق ، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام بينها منذ 41 عاما.

وأضافت، أن المسلسل التلفزيوني المصري الذي يصور مستقبل دمرت فيه الدول العربية إسرائيل “غير مقبول”.

من بين المشاهد التي أثنى عليها الجمهور، مشهد نُشر على موقع “تويتر” تنبأ بصعود الدول العربية، واحتلالهم مراكز اقتصادية وعسكرية متقدمة، مكنتهم من القضاء على عدوهم اللدود ومن تحرير القدس، متمنين أن يأتي ذلك اليوم في الواقع.

ويقول الممثل الذي يؤدي دور مدرس يشرح لمجموعة من الأطفال ما حدث قبل عشرات السنين، إذ تدور أحداث العمل عام 2120: “في النصف الأولاني من القرن الواحد وعشرين، بدأ ميزان القوى في العالم يتغير، كل دول أمريكا الشمالية كانت متحدة وكان اسمها الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تضعف وتتفكك وتحارب بعض”.

وتابع: “الدول العربية بدأت تبقى أقوى اقتصاديا وعسكريا، الولايات المتحدة كانت الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية لما جت الفرصة للدول العربية أنها تتخلص من عدوها اللدود وقامت الحرب اللي أُطلق عليها حرب تحرير القدس، وانتهت سريعا وادت لتدمير دولة إسرائيل الصهيونية، الغالبية العظمى من يهود إسرائيل هربوا ورجعوا لبلادهم الأصلية”.

وعرض خريطة هولوغرامية لأميركا مقسمة.

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المشهد دة خطف قلبى من مسلسل {النهاية}، الدول العربية قامت بالتخلص من عدوها اللدود فى حرب سميت بحرب "تحرير القدس"، وانتهت الحرب سريعاً بتدمير دولة اسرائيل الصهيونية قبل أن تمر ١٠٠ سنة على تاريخ انشأها، والغالبية العظمى من يهود اسرائيل هربوا ورجعوا الى بلادهم الاصلية. pic.twitter.com/b2PPwpKX3V

“النهاية” فكرة وبطولة يوسف الشريف، سيناريو وحوارعمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، بطولة ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق.

وتدور أحداثه عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، أحد أضخم شركات الإنتاج في مصر.