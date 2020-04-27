شكرا لقرائتكم خبر عن زين الإنسان Vs الروبوت.. يوسف الشريف مع مجسم شخصيته بـ"النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم يوسف الشريف بصورة إلى جانب "الروبوت" المطابق لشخصيته فى مسلسل "النهاية"، بصحبة المخرج ياسر سامي، كما نشرت إنجي علاء زوجة يوسف الشريف صورة مع الروبوت، معلقة عليها :" مع زين الروبوت من كواليس تصوير مسلسل النهاية".

وفى الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" نجح الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ليوسف الشريف من صناعة إنسان آلى نسخة طبق الأصل من المهندس زين "يوسف الشريف"، وذلك بعد أن قرر مساعدة سهر الصايغ "صباح" في تجميع إنسان آلى شبيه بيوسف الشريف، ويبدأ بأجهزته في تصنيعه وإعادة رسم ملامحه، وينجح بالفعل ويحمل له وعيا وذكريات لشبيه يوسف الشريف، ويطلب منها أخذه لورشته لاستكمال صنعه ولكنه يشرح لها ما حدث زمان للريبوتات من مشاكل.

ويحمل عمرو عبد الجليل في وجود "صباح" سهر الصايغ كل الملفات لعقل الروبوت الذي صنعه شبيها للمهندس زين ويحمل لها قصة رومانسية تجمعه مع صباح في عقل يوسف الشريف، ويشرح لها كيفية التعامل معه ويحذرها من عدة تصرفات، ويضع لها قواعد تسير عليها، ويؤكد لها أنه يمتلك قوة كبيرة ويضع له الخطوة الأخيرة وهو ملف الوعي، ولكن يوضح لها أنه لا بد ألا يراه احد ولا يحتك به أي شخص غيرها، فهذه اتفاقات يلزمها بها .

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.