شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: اعرف مين نجم الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أمير كرارة صورة للنجم محمد إمام عبرخاصية ستورى فى حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها : "نجم الحلقة الخامسة من مسلسل الأختيار تفتكروا مين"، كضيف شرف بمسلسل "الاختيار"، لينضم لعدد من النجوم الذين شاركوا كضيوف شرف فى الحلقات السابقة.

وشوق النجم محمد إمام جمهوره بصورة يرتدي فيها الزي العسكرى للجيش المصرى، ولم يفصح عن الدور المشارك به، وذلك ما دفع متابعيه عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، للتخمين بمشاركته فى مسلسل "الاختيار".



محمد امام

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و شارك النجم آسر ياسين فى مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، حيث استطاع أن ينال إعجاب الجمهور على المشاهد القليلة التى قدمها فى أحداث المسلسل، كما عبر عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، مؤكدا فخره بتجسيده دور أحد أفراد القوات المسلحة المصرية.

فيما شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمي، من كواليس العمل، وعلق عليها قائلا: "مع الموهوب الذكي الشاطر المقاتل الرايق بيتر ميمي.. شكرا ليك".

كما ظهر النجم آياد نصار في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، وذلك في ثوب ضابط المظلات الذى يتكلف مع المنسي (أمير كرارة) بعملية هدفها الاقتصاص منفذى حادث رفح الإرهابي وتدمير وكر إرهابيين تمكنت المخابرات الحربية من معرفة مكانهم.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.