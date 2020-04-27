شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يصف ماجد المصرى وأسر ياسين ومحمد رجب بـ"كلمة".. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أمير كرارة عن حبه وامتنانه لعدد من النجوم الذين شاركوه الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار"، حيث نشر صور ماجد المصرى، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإسلام جمال، وكريم محمود عبد العزيز، عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهًا لكل منهم رسالة يعبر فيها عن حبه لهم.

ونشر أمير كرارة، صورة لتدوينة سابقة كتبها آسر ياسين، وعلق عليها: "أخويا وحبيبى ويل سميث العرب"، كما نشر صورته مع الفنان ماجد المصرى، وكتب فى تعليقه عليها: "أجدع خلق الله.. ماجد المصرى"، كذلك شارك الجمهور صورة من كواليس مسلسل "الاختيار" مع الفنان محمد رجب، وكتب: "الأخ الكبير فعلًا.. محمد رجب"، وفى تعليق على صورته مع إسلام جمال قال: "أخويا العسلية"، كذلك جاءت صورة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ضمن قائمة "ستورى" كرارة، وكتب عليها: "الساحر الصغير".

وكان قد نشر آسر ياسين صورتين له بملابس الجيش المصرى، وعلق عليهما: "سعيد جدا بمشاركتى فى مسلسل الاختيار لصاحبى وأخويا الجدع أمير كرارة.. وشرف ليا أنى أمثل دور واحد من أبطال القوات المسلحة اللى ضحوا يحياتهم وخاطروا علشان أماننا وسلامنا.. تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة.. المنسى أسطورة الصاعقة المصرية".

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شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON، أحداث متتالية، حيث يتذكر عشماوى طفولته وهو فى الطائرة متوجهًا إلى سوريا، والتعاليم التى كان يتلقاها من والده فى الصغر، وبث سموم الفكر السلفى فى أذهانه، فضلاً عن معاقبته عندما حاول أن يتحدث مع فتاة من سنه.

وداهم المنسى وجنوده بجانب قائد سلاح المظلات الضابط إبراهيم "إياد نصار" الخلية الإرهابية بخطة محكمة للقبض عليهم، حيث بدأوا فى تصفية الحراس، وخلال المداهمة قتل التكفيريين الضابط "على" آسر ياسين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.