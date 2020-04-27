شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر عن متابعة صلاح لمسلسل عمرو دياب: اجتهد لحد ما فخر العرب ينزلك ستوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم مصطفي خاطر عن سعادته لمتابعة النجم المصرى العالمى محمد صلاح لمسلسله الجديد "عمر ودياب"، الذى ينافس في السباق الرمضانى الحالي، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.

وأعاد خاطر نشر ستورى صلاح علي موقع "انستجرام"، والذى نشرها أمس، معلقا عليها قائلا :"اجتهد في شغلك لحد ما فخر العرب ينزلك ستوري ..حبيبي يا فخر العرب..تابعوا مسلسل #عمرودياب يوميا علي قناة On 6:30pm & Alhayat 9:00 pm".



مصطفي خاطر

ويتابع محمد صلاح العديد من الاعمال المصرية، ويحرص على مشاركة جمهوره به، فى لحظات متابعتها، ولا سيما الأعمال الكوميدية، لأبطال مسرح مصر.

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مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.