"محاكمة علنية" و"أيام خلف الجدران".. جديد "نتفليكس" في مايو المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت شبكة "نتفليكس" الرائدة في مجال الترفيه بالعالم، عن جديدها في شهر مايو المُقبل، ونستعرض أبرز ما تعرضه لجمهورها في الشرق الأوسط عبر السطور التالية..
SPACE FORCE
يُطلق في 29 مايو. مسلسل كوميدي عن المكلّفين بمهمّة إنشاء "القوّة الفضائية"، وهي فرع جديد في الجيش الأمريكي... من إبداع "جريج دانيلز"، وبطولة "ستيف كاريل".
أيام خلف الجدران
يتم إطلاقه 1 مايو. قصته: أثناء قضائه عقوبة السجن مدى الحياة، يسترجع شابّ ذكرياته مع الأشخاص والظروف والنظام، ممّا يقوده إلى الطريق الذي أفضى به إلى ارتكاب جريمته.
محاكمة علنية
تدور هذه السلسلة الوثائقية التي سيتم إطلاقها في 11 مايو، حول الجرائم الحقيقية، فتستعرض المحاكمات التاريخية الأكثر مأساوية، وتركّز على مدى تأثير وسائل الإعلام في الأحكام.
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