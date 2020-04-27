تراند اليوم : فتاة تتحرش بفنان مصري شهير: "نفسي فيك أوي"..وهكذا ردت خطيبته



في واقعة أثارت الجدل وتناقلتها صفحات ومواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الفنان المصري الشهير أحمد العوضي، إلى التحرش اللفظي من جانب إحدى معجباته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "العوضي" صورة له من مسلسل "الاختيار" الذي يشارك في بطولته مجسدًا دور ضابط الجيش السابق الذي تحول إلى إرهابي هشام عشماوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت إحدى معجباته قائلة :" نفسي فيك أوي"، المر الذي دفع خطيبته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالرد عليها من خلال التعليقات أيضًا قائلة معبرة عن دهشتها وغضبها بالقول:"نعم !!!!".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد عبّرت عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، وذلك بعد رسالته الرومانسية لها.

وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".

وقالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات: "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".





