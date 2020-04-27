"لما كنا صغيرين".. محمود حميدة يستغل مقتل نسرين أمين لتهريب المخدرات

انتهت حلقة أمس باكتشاف مقتل نهي (نسرين أمين) لنستكمل في الحلقة الثالثة التحقيقات في مقتلها وتتجه الشكوك نحو أخيها وحبيبها حسن (نبيل عيسى) بسبب عدم رغبته في الاعتراف بجنينها.

كما يجد سليم (محمود حميدة) الفرصة للخروج من قضية جلب المخدرات، وذلك عن طريق إخبار

الشرطة بأن صاحبة السيارة محل النزاع التى تم إيجاد الكوكايين بها قُتلت.

كذلك يحكي الأصدقاء قصة تعارفهم بنهى، فبدأت علاقة الصداقة مع دنيا (ريهام حجاج) منذ دروس الثانوية واستمرت بعد حصول نهى على منحة تفوق

للدراسة في الجامعة الأمريكية، حيث تعرفت على باقي الأصدقاء.

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كما نتعرف على الحالة المادية والاجتماعية لنهى، فهي من أسرة متوسطة الحال، ولديها أخ متشدد تم القبض عليه من قبل.

يذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل تأليف أيمن سلامة، إنتاج شركة سينرجي، إخراج محمد على.