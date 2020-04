رواد السوشيال ميديا يشيدون بأداء آسر ياسين في بـ100 وش والاختيار

على رغم كون الحكم على المسلسلات لا يزال مبكرًا، فلم تمضِ سوى ثلاث حلقات فقط من كل الأعمال الدرامية، إلا أن الجمهور رتب قائمة مشاهداته بالفعل، وحصد كل من مسلسل بـ100 وش والاختيار على إشادت جماهيرية كبيرة من مختلف فئات المجتمع، كما أشاد عدد كبير من المشاهدين، خصوصًا الفتيات بأداء آسر ياسين في مسلسله الجديد بـ100 وش، الذي يؤدي فيه دور نصاب محترف.

وكشف عدد كبير من جمهور آسر ياسين عن حبهم للمسلسل، وعبروا عن

آرائهم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فقالت إحدى محبات آسر " so far my favorite this ramadan " وتعني أنها حتى الآن هو المفضل لديها في هذا الموسم الرمضاني، كما أشادت أخرى بأدائه وبالمسلسل أجمع، قائلة "تحفة عاش يا آسر".

Advertisements

كما عبّر الكثير من محبي آسر ومشاهدي مسلسل الاختيار عن دوره فيه، فلقد ظهر آسر كضيف شرف وجسد شخصية

النقيب علي، أثار ظهور آسر تعاطف الجمهور، خصوصًا عقب وفاته في الحلقة، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من محبيه.

فلقد عبّرت إحدى معجبات آسر عن مشهد وفاته قائلة "أنت رايح تموت وتوجع قلبي عليك، بعيد الشر عنك يا آسر"، كما عبّرت أخرى عن حزنها قائلة "وإحنا زعلانين جدًا أنك مت".

يذكر أن مسلسل بـ100 وش بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، علا رشدي وغيرهم من النجوم، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إنتاج شركة العدل جروب، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول نصابين محترفين يقومان بعدد من عمليات النصب.